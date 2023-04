Ibrahim El Bakraoui disposait de deux bombes au moment où il s'est fait exploser

Après avoir questionné Mohamed Abrini sur le déroulé de la matinée avant l'arrivée des terroristes à l'aéroport, Laurence Massart a demandé à "l'homme au chapeau" pourquoi Ibrahim El Bakraoui portait un sac à dos en plus du grand sac contenant la bombe. "Il avait une cocotte-minute dans son sac", a-t-il répondu. Le premier kamikaze disposait donc de deux bombes : une faite de 30 Kg de TATP, comme Najim Laachraoui et Mohamed Abrini, et une autre de 20 kg dans le sac à dos.

Avant cela, l'accusé a expliqué à la présidente les raisons pour lesquelles il avait renoncé à déclencher sa bombe. "On me montre du doigt et je vois la file (où il doit aller se faire exploser, NDLR). Je fais demi-tour immédiatement et c'est là que je décide de leur dire. Je vois des femmes, des enfants. Je les vois de loin, je fais demi-tour directement. Je leur dis que je ne fais pas ça."

À ses yeux, les personnes présentes ce jour-là à l'aéroport ont été doublement victimes, à la fois de la politique étrangère de l'Occident contre l'Orient mais aussi de celle de l'organisation terroriste État islamique.

Mohamed Abrini a répété qu'il n'avait jamais eu l'intention de se faire exploser le 22 mars.