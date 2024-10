"Ils ont menacé de me jeter dans la Meuse": Paul-Samuel, kidnappé et enfermé dans un coffre, nous raconte sa nuit d'horreur

Partager:

Les faits se sont passés dans la nuit du 4 au 5 octobre. Paul-Samuel, 28 ans, a été kidnappé par une bande organisée qui l’a tabassé, enfermé dans le coffre d’une voiture, et laissé pour mort à Seraing, entièrement nu, en pleine nuit. Il nous raconte sa nuit d'horreur.

Paul-Samuel a 28 ans. Dans la nuit du 4 au 5 octobre, il vit un véritable cauchemar. En bas de chez lui un groupe de jeunes le kidnappe, le déshabille et l’enferme dans le coffre de leur voiture. Une agression qui laisse des séquelles, explique-t-il: "Je me sentais comme un animal pris au piège, et je ne m'en suis jamais rendu compte, c'est-à-dire que j'ai vu un insecte l'autre fois, j'osais pas le tuer parce que je me suis mis à sa place". Ils m'ont menacé de me jeter dans la Meuse, j'aurais pu mourir dans l'eau

En panique, enfermé, il attrape son téléphone et contacte sa maman. "Je décroche pour lui dire 'Oh mon chéri, comment vas-tu?' mais l'appel ne dure même pas 1 minute, c'est : 'Maman, je t'aime, adieu'", nous raconte Juna, sa maman. Ses kidnappeurs le sortent ensuite du coffre à Seraing et lui assènent des coups de pied, de poings et de barres de fer. "Ils m'ont menacé de me jeter dans la Meuse, j'aurais pu mourir dans l'eau, pareil pour mon doigts quand ils ont voulu le couper avec un couteau... Ce sont des choses qui m'ont traumatisés", raconte Paul-Samuel. Il est finalement libéré en pleine nuit dans une rue déserte. "Les gens me regardaient, j'étais en train de marcher, je pense qu'ils m'ont pris pour un fou, ils me voyaient tout nu".