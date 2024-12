Info trafic: près de 2h de files sur la E40 Gand-Bruxelles

Plus loin sur cette E42 mais dans l'autre sens vers Namur, toujours 15 minutes à ajouter entre Manage et Gouy.

15 minutes sur l'E42 entre l'aire de Horion-Hozémont et Loncin

30 minutes à ajouter sur l'E40 entre l'Aire de Tignée et Rocourt.

Sur le ring, c'est maintenant 20 minutes à ajouter dans les trois zones habituelles : d'Expo à Machelen, de Wezembeek-Oppem à Léonard et de Jette à Anderlecht-Nord.

Toujours dans le Hainaut, on constate 15 minutes de ralentissements sur l'E42 entre Houdeng-Goegnies et Gouy vers Charleroi.

Attention, on signale une inondation de la chaussée sur la Nationale 5 Couvin-Charleroi à hauteur du Viaduc d'Yves-Gomezée en direction de Charleroi.

Dirigeons nous en province de Liège. De forts ralentissements sont constatés sur l'E40 Aix-la-Chapelle-Liège où on apprend qu'un accident s'est produit dans l'échangeur de Loncin en direction de Bruxelles. Vous ralentissez 40 minutes entre l'aire de Tignée et Loncin.

07h25

Accident sur le grand ring de Charleroi

Un accident a été signalé sur le grand ring de Charleroi à hauteur de Forchies-la-Marche. Un véhicule obstrue la bande de gauche en direction de Gouy.

C'est autour de Bruxelles que les files débutent rapidement avec déjà des ralentissements de 10 minutes sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen, puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Sur le ring extérieur entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle.