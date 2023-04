"J'ai été humilié pendant des années": Nicolas Ullens s'explique aux enquêteurs sur le meurtre de sa belle-mère

Inculpé pour le meurtre de sa belle-mère, la baronne Myriam Ullens, Nicolas Ullens a été auditionné par la police. Certains de ses propos sont aujourd'hui révélés. Il a notamment expliqué qu'il n'arrivait pas à accepter que les enfants du premier mariage de sa belle-mère vivent grâce à la fortune de son propre père.

"J'ai été humilié pendant des années", a déclaré Nicolas Ullens de Schooten aux enquêteurs. Profondément jaloux, l'homme qui a abattu la baronne Ullens ne supportait pas qu'elle et ses enfants puisse autant profiter de la fortune familiale. "Les enfants biologiques de Myriam, issus de son premier mariage, se servaient un peu trop à mon goût dans la caisse familiale et bénéficiaient de toutes les propriétés des quatre coins du monde", a-t-il confessé. "Ses enfants ont tout, alors que mes deux frères, ma sœur et moi ne recevons chacun que 50.000 € par mois", a-t-il ajouté.

Depuis des années, Nicolas Ullens se sentait délaissé, ignoré et incompris. Il explique aux enquêteurs qu'il avait un lien très fort avec son père, avant que Myriam ne rentre dans leur vie. Pour lui, son père les traitait, lui et ses trois autres enfants, comme des enfants de seconde zone, en raison du comportement de Myriam. "J'en ai énormément souffert", confie Nicolas Ullens lors de son interrogatoire. Il la qualifie de "méchante belle-mère".