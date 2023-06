Jusqu'à cinq ans de prison pour trois cultures et une tentative de culture de cannabis

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mardi matin, onze personnes dont six par défaut à des peines allant d'une peine de travail de 250h à 5 ans de prison ferme. Elles étaient poursuivies pour leur implication dans des cultures de cannabis mises en place à Morlanwelz, Liège et Anvers entre 2018 et 2019, dans le cadre d'une association de malfaiteurs.