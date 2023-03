Jusqu'à quatre ans de prison pour les voleurs de la Range Rover d'un ex-Diable Rouge

Le premier auteur a écopé de 30 mois d'enfermement tandis que le deuxième et le troisième se sont vus respectivement infliger quatre ans et 40 mois dont seule la détention préventive est effective. Collectivement, ils doivent dédommager Mousa Dembélé et sa SPRL à hauteur de 1.250 euros. Les quatre autres parties civiles ont droit à 8.200 euros au total.

Le tribunal a sanctionné le premier auteur pour son appartenance à un gang et pas pour l'enlèvement des véhicules à proprement parler. Toutefois, il lui reproche d'avoir déplacé les Range Rover après les avoir débarrassés de leur traceur GPS. Le second auteur a été reconnu coupable des dix vols alors que le troisième a été acquitté pour cinq d'entre eux.