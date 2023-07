La Cour constitutionnelle du Guatemala garantit le second tour du scrutin présidentiel

La Cour constitutionnelle du Guatemala a déclaré samedi que le second tour de la présidentielle du 20 août était garanti, en rejetant un recours du Tribunal suprême électoral (TSE) qui craignait des "menaces" contre le scrutin, selon la Cour.

La plus haute juridiction du pays a rejeté la demande du TSE, considérant que le second tour était déjà assuré depuis une résolution du 13 juillet dans laquelle il déclarait que le scrutin "ne peut être affecté" par les actions d'aucune institution.

Le recours, déposé vendredi devant la Cour constitutionnelle, visait à ordonner au ministère public, mais aussi à la police, l'armée, la Cour suprême et à d'autres institutions du pays de garantir le second tour de la présidentielle du 20 août qui verra s'affronter les sociaux-démocrates Sandra Torres et Bernardo Arévalo.