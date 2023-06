La défense de Bilal El Makhoukhi demande l'ajout de deux questions subsidiaires

Mes Nicolas Cohen et Virginie Taelman, les avocats de l'accusé Bilal El Makhoukhi, ont demandé que soient posées au jury deux questions subsidiaires concernant leur client lors des délibérations. Celles-ci relèvent du droit de la guerre et non du droit sanctionnant le terrorisme, a plaidé Me Cohen lundi à la fin de la plaidoirie de sa consoeur devant la cour d'assises de Bruxelles au procès des attentats du 22 mars 2016.