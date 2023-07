La plupart des infractions en hausse en 2022, la fraude informatique au plus haut

La fraude informatique a poursuivi en 2022 la forte augmentation observée depuis 10 ans. Un phénomène "qui peut être mis en lien avec la digitalisation croissante de la société et les moyens accrus mis en œuvre dans les poursuites et recherches de ce type de délits, ressort-il vendredi du rapport annuel du Collège des procureurs généraux.

En 2022, les affaires pénales entrées dans les parquets correctionnels ont diminué de 8% par rapport à l'année précédente, ce qui s'explique par la baisse des affaires Covid-19, indique le rapport. Parallèlement, les autres affaires ont augmenté au cours de l'année 2022 (+6 %).

"En matière d'infractions contre la propriété, entre 2021 et 2022, les parquets correctionnels enregistrent, notamment, une augmentation du nombre d'affaires de vol et extorsion (+14 %) et de fraude informatique (+11 %). Concernant les infractions contre les personnes, nous pouvons observer, pour cette même période, une augmentation du nombre d'affaires d'assassinat et meurtre (+13 %) ainsi que de coups et blessures (+12 %)", a résumé le service d'appui du ministère public.