La police cherche à identifier l'auteur d'un viol commis à Kruibeke le 4 juin dernier

L'individu recherché a entre 25 et 30 ans. Il est de corpulence maigre et mesure environ 1 mètre 70. Ses yeux sont de couleur foncée et ses cheveux noirs sont coupés court. Il possède des sourcils épais et une peau pâle avec des cicatrices, probablement dues à l'acné. Il s'exprime avec une voix grave.

Entre 22h10 et 22h30, le suspect a circulé à vélo via la Bramensdam, la Heirstraat, la Gauwstraat, la Portugezenstraat, la Hoogstraat, la Daalstraat, la Nieuwe baan, la Lamperstraat, la Koningin Astridplein, la Lange Gaanweg et la Verkortingsdijk.

"La victime a quitté Saint-Nicolas à vélo pour prendre le bateau qui traverse l'Escaut pour relier Bazel et Hemiksem", indique le parquet. "Le suspect l'a suivie sur un vélo électrique noir. Arrivée dans le Verkortingsdijk, elle a été soudainement frappée à l'arrière de la tête et du cou par l'individu et elle est tombée dans les buissons. L'homme a caché les deux vélos dans le fourré, l'a battue et violée."

Dans le cadre de son enquête, la police recherche des personnes qui auraient vu, reconnaîtraient le suspect ou disposeraient d'images de vidéosurveillance sur lesquelles l'auteur présumé des faits pourrait être aperçu.