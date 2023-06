La police et le parquet recherchent des hommes qui ont voulu enlever un mineur à Lierre

Le passager, pour lequel d'un portrait-robot a été dressé, est un homme âgé de 30 à 40 ans. Il mesure entre 1m85 et 1m90. Il est de corpulence robuste et a du ventre. Il a les cheveux bruns grisonnants et est chauve. Il a une barbe et une moustache parsemés de quelques poils gris. Il a un tatouage vert et noir dans le cou, précise la police.

Au moment des faits, il portait une combinaison de travail noire, des chaussures de sécurité en tissu et en cuir avec des taches de peinture, et des lunettes de soleil. Il s'exprimait en néerlandais avec un accent anversois.

Le véhicule est une camionnette grise, de type camionnette de travail, avec une porte coulissante, des vitres teintées à l'arrière et un coffre avec une double porte. Un sapin parfumé et deux dés blancs à pois rouges pendaient au rétroviseur. L'enjoliveur avant droit était manquant.