La surpopulation carcérale à Nivelles suivie de près par le bourgmestre Pierre Huart

Le bourgmestre de Nivelles, Pierre Huart, est tenu quotidiennement au courant du nombre de détenus incarcérés à la prison de Nivelles, alors que le personnel pénitentiaire tire le signal d'alarme à propos de la surpopulation actuelle à la prison. Fin novembre 2021, le bourgmestre avait pris un arrêté pour exiger qu'il n'y ait pas plus de 248 détenus à la prison dans un délai d'un mois, et ce nombre avait été respecté. Il est aujourd'hui à nouveau largement dépassé et des contacts ont été pris avec le procureur du Roi du Brabant wallon pour tenter de remédier à cette situation.