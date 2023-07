La zone de police Midi trouve 140 kg de drogue lors de neuf perquisitions à Saint-Gilles

La zone de police Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) a découvert plus de 140 kg de drogue, des armes à feu, des couteaux, des tasers et une somme de 90.000 euros au cours de neuf perquisitions menées dans le cadre d'une affaire de stupéfiants à Saint-Gilles, indique la zone de police mercredi.

En collaboration avec la police fédérale, les services de la zone de police Midi ont mené une opération ciblée lundi matin dans les environs de la place Bethléem à Saint-Gilles. Au cours de celle-ci, la police a saisi 140 kilogrammes de drogue, dont 24 kg de cannabis, 120 kg de résine de cannabis, 270 grammes d'héroïne et 15 grammes de cocaïne. Six armes à feu avec munitions, deux tasers, un coup de poing américain, deux battes de base-ball et plusieurs couteaux ont également été saisis, précise la zone de police Midi. Les services de police ont en outre trouvé un total de 90.000 euros en espèces.

Six suspects ont été mis à la disposition de la juge d'instruction qui les a placés sous mandat d'arrêt, note encore la zone de police.