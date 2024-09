L'assassinat d'un homme d'affaires néerlandais à Pelt jugé sept ans après les faits

Une audience introductive s'est déroulée mardi devant la cour d'assises de Tongres dans le procès à venir relatif à l'assassinat de l'homme d'affaires néerlandais Marcel van Hout, tué par balles le 21 novembre 2017 dans sa villa de Pelt (province de Limbourg). Sa maîtresse Jouhara A. (52 ans) et son homme à tout faire Roger C. (53 ans) seront assis sur le banc des accusés.

Alors que le procès d'assises n'a pas encore réellement débuté, la défense de l'accusée a déjà dénoncé un dépassement du délai raisonnable, avec ce procès qui se tient sept ans après les faits.

Le procès, prévu du 4 au 18 octobre, verra défiler une septantaine de témoins. Selon l'accusation, Roger C. et Jouhara A. aurait planifié ensemble l'assassinat mais c'est l'homme à tout faire qui aurait tiré sur la victime puis jeté l'arme dans le canal Albert. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Roger C. a fait des aveux.

Pour l'ex-compagne de la victime, Jouhara A., le mobile serait lié à la jalousie et à l'argent.

La composition du jury aura lieu le mardi 1er octobre.