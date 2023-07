L'avocat de Salah Abdeslam se dit "pas du tout satisfait" du verdict

Me Michel Bouchat, qui défend Salah Abdeslam avec Me Delphine Paci dans le dossier des attentats du 22 mars 2016, s'est dit "très déçu" du verdict rendu par le jury d'assises dans la nuit de mardi à mercredi. Salah Abdeslam a été reconnu coupable sur toute la ligne, soit d'assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste et de participation aux activités d'un groupe terroriste.

"Nous avons prêté serment en tant qu'avocats, nous n'avons donc pas à commenter et à réagir à une décision de justice", a tout d'abord déclaré à la presse Me Michel Bouchat. "Quand on n'est pas content, qu'on n'est pas satisfait d'une décision, alors on va en appel. Mais ici il n'y a pas de possibilité d'aller en appel. On peut éventuellement signer un pourvoi en cassation si on considère que l'arrêt présente des erreurs de droit. Nous l'envisagerons peut-être", a-t-il poursuivi.

"Je peux quand même vous dire que nous sommes très, très déçus de la décision qui a été rendue, du verdict qui est celui du jury. J'ajoute que la motivation qui nous donne les raisons de ce verdict ne nous satisfait franchement pas. Aucune réponse n'est apportée à nos arguments développés en plaidoirie", a-t-il cependant partagé.