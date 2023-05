Le chauffeur de taxi revient sur la dernière course des kamikazes vers Zaventem

C'est avec quelques réticences que le chauffeur de taxi ayant mené le duo de kamikazes et l'accusé Mohamed Abrini à Zaventem, le matin du 22 mars 2016, s'est finalement présenté mardi matin devant la cour d'assises de Bruxelles, qui juge dix hommes pour les attentats perpétrés à l'aéroport et dans la station de métro Maelbeek. D'une voix traînante, le trentenaire a rassemblé ses souvenirs, sans parvenir à faire la lumière sur l'état d'esprit de "l'homme au chapeau".

L'ex-chauffeur a pris en charge le trio vers 07h00 au numéro 4 de la rue Max Roos, à Schaerbeek. Il se souvient d'un "gros" volubile et détendu, le kamikaze Ibrahim El Bakraoui, d'un grand mince identifié comme Najim Laachraoui et d'un troisième passager coiffé d'un chapeau, Mohamed Abrini.

Les trois hommes chargent eux-mêmes leurs bagages dans le coffre du véhicule, sans précautions particulières mais "proprement", a décrit le témoin. Celui-ci remarque toutefois une "matière gluante" et persistante, ainsi que de la poudre blanche sur les sacs de ses clients. Et une odeur chimique. "On ne peut pas oublier cette odeur. C'était puissant."