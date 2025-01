Le corps d'une femme retrouvé sans vie à l'aéroport de Zaventem: la police lance un appel à témoins

Cette femme aux longs cheveux noirs ondulés mesure 1m68 et est de corpulence mince. Elle présente trois tatouages: une suite de symboles sous le genou, un motif noir dans le dos et un tatouage coloré représentant une fleur et un oiseau dans le bas du dos.

Elle portait une veste de training noire, un pantalon noir de marque "Puma" et des chaussures noires lorsque son corps a été découvert. Toute personne reconnaissant cette femme ou l'ayant côtoyée est priée de prendre contact avec les services de police via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300.