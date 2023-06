Le corps sans vie d'un homme de 33 ans découvert au Peterbos à Anderlecht

"Le corps d'une personne décédée a été trouvé au Parc Peterbos, ce mercredi matin vers 05h30", a déclaré le parquet de Bruxelles. "Vu qu'il s'agirait d'un décès violent, le parquet a saisi une juge d'instruction d'enquêter. Celle-ci est descendue sur place avec un magistrat du parquet, le médecin légiste et le laboratoire de la Police Judiciaire Fédérale (PJF). La victime est un homme de 33 ans", a-t-il ajouté.

Selon la DH, c'est un joggeur qui a découvert le corps mercredi à l'aube, avenue Maria Groenincks de May à Anderlecht, au cœur de la cité du Parc Peterbos, à hauteur des blocs d'appartements 1 et 2. La victime "avait la tête pleine de sang", d'après les témoignages recueillis par le média. Un périmètre d'exclusion judiciaire a rapidement été dressé par la zone de police Bruxelles-Midi. Le parquet, la juge d'instruction, un médecin légiste et la police scientifique sont ensuite arrivés sur place.