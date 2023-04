Le ministère public recrute 14 porte-paroles

Le ministère public recherche 14 porte-paroles et experts en communication pour l'ensemble des parquets de Belgique, a-t-il fait savoir mardi. L'objectif est de renforcer la transparence, la rapidité et la clarté de ses communications.

Cet appel à candidature vise à doter d'un nouveau visage 13 des 14 parquets de Belgique, à savoir ceux du Brabant Wallon, de Bruxelles, de Charleroi, de Mons, de Liège, de Namur et de Luxembourg coté francophone et d'Anvers, de Hal-Vilvorde, de Louvain, du Limbourg et de Flandre orientale et occidentale coté flamand. Un poste sera également à pourvoir auprès du service d'appui du ministère public. Seul le parquet d'Eupen ne recrutera pas, en raison de sa taille restreinte.

"Les porte-paroles seront chargés de la communication sur divers phénomènes, incidents et dossiers, mais aussi sur la politique menée, toujours dans les limites de la loi et des directives en la matière", précise le ministère public.