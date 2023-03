Les derniers détenus sont arrivés à la nouvelle prison de Termonde

Plus de 250 détenus ont été transférés samedi de l'ancienne prison de Termonde (Flandre orientale) vers le nouvel établissement pénitentiaire, représentant le plus important transfert de détenus jamais réalisé dans notre pays. Le premier trajet reliant les deux prisons, 4 kilomètres environ, a eu lieu vers 06h45 et le dernier combi est arrivé vers 18h00.