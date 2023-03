Les recherches du jeune Wallon disparu aux alentours d'une discothèque à Gand continuent

Les recherches pour retrouver Valentin Footman, âgé de 23 ans et originaire d'Incourt dans le Brabant wallon, ont repris ce mardi. Le jeune homme a disparu dans la nuit de vendredi à samedi au cours d'une soirée à la discothèque du "Kompass Klub", située à Gand. Des bateaux équipés de sonars et des équipes de plongeurs ont été déployés, car le jeune homme pourrait être tombé à l'eau.

La police fédérale a diffusé lundi un avis de recherche. "Valentin mesure 1m79 et est de corpulence normale. Il a de longs cheveux châtains avec des mèches blondes. Il porte une barbe, une moustache et des lunettes. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon brun foncé, un sweat à capuche beige de marque Nike, une casquette et des baskets modèle Air Max de marque Nike."

Lundi matin, des dizaines de policiers ont inspecté les berges des Nieuwe Dokken et un hélicoptère a survolé la zone où le jeune homme a disparu. Trois bateaux équipés de sonars et deux équipes de plongeurs ont également été déployés ce mardi, mais les recherches restent sans succès jusqu'à présent.