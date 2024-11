L'horreur à Ixelles: on en sait plus sur l'homme qui a tué sa compagne et deux jeunes enfants

Un agent immobilier de 54 ans a tué sa compagne, leur fille d'un an et son beau-fils de 13 ans. Ces meurtres ont vraisemblablement eu lieu dans un contexte de domination : l'homme aurait choisi d'ôter la vie de sa compagne et des enfants parce qu'il refusait qu'elle le quitte. Il s'agirait alors d'un féminicide.

Plus tôt dans la soirée de vendredi, l'agent immobilier avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo adressée à son épouse. "Je viens de rentrer, tu me manques, à demain ou à bientôt (...) Je t'aime!", l'entend-t-on dire avant que de nombreuses photos familiales ne défilent, le tout sur une chanson d'amour.

Les faits se sont produits dans la commune d'Ixelles, dans une grande maison de maître de l'avenue Jeanne. Samedi, les policiers reçoivent l'appel d'un membre de la famille, inquiet. Après de longues discussions avec l'agent immobilier, ils parviennent à accéder aux lieux. Sur place, ils découvrent les corps d'une femme de 40 ans et de deux enfants: un bébé de 1 an et un adolescent de 13 ans. La femme et le bébé ont été tués la veille d'une balle dans la tête, tandis que l'adolescent, issu d'une précédente relation, aurait été empoisonné. Des enquêtes complémentaires sont encore en cours à ce sujet.

Ce sont peut-être ces messages qui ont inquiété le membre de la famille ayant prévenu la police.

Selon nos confrères de De Standaard, le suspect avait écrit sur les murs de la maison qu'il était "désolé" pour ses actes. Lorsque la police l'a cueilli, il n'a opposé aucune résistance et a immédiatement reconnu les faits.

Les voisins choqués

Sur place, un voisin affirme qu'il s'agissait d'une "maison familiale". "Ils paraissaient tout à fait normaux...", témoigne-t-il. Une autre riveraine se dit "bouleversée". "On vit dans un monde horrible", se désole-t-elle. "Ce qui me marque le plus, ce sont les enfants. Je ne comprends pas. Qu'ils règlent leurs histoires eux, mais les enfants..."

Le bourgmestre d'Ixelles s'est également rendu sur place. "On est tous des parents, beaucoup d'entre nous sommes des parents. Même quand on ne l'est pas, se dire qu'on peut tirer sur un enfant, sur un bébé d'un an, sur un enfant de 13 ans, sur une femme de 40 ans, peu importe aussi l'âge, c'est dramatique...", a-t-il confié à notre micro. "Je pense aussi aux femmes et aux hommes, aux policières, aux policiers qui interviennent dans ce type de circonstances."

Un juge d'instruction a été requis pour meurtres. L'enquête est en cours et, dans l'intérêt de celle-ci et par respect pour la famille, le parquet n'a divulgué aucun autre détail pour le moment.