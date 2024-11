Infanticide à Berloz: la mère d'Ethan évoque des "idées noires", sans parler du décès de son fils

La mère du petit Ethan, 4 ans, étouffé à Berloz dans la nuit du 9 au dimanche 10 novembre, est soupçonnée d'avoir tué son fils. Elle aurait évoqué des "idées noires" et avoir commis "une grosse bêtise", sans jamais parler du décès du bambin.

Emilie C., est soupçonnée d'être à l'origine du décès du petit Ethan. Elle assure pourtant s'être réveillée vers 6h dimanche et d'avoir constaté le décès de l'enfant à ce moment-là. Elle raconte avoir quitté le domicile familial avec des "idées noires."

Selon l'Avenir, une dispute aurait éclaté entre la mère et son conjoint, en apprenant l'infidélité de celle-ci. Lorsqu'elle a été interpellée le dimanche vers 12h50 à Visé, elle a confié à la police avoir commis "une grosse bêtise" en trompant son mari. Elle a aussi dit qu'elle était sur le point d'en commettre une seconde, référence probable à une tentative de suicide. Mais selon l'Avenir, elle n'a jamais évoqué la mort de son fils.

Selon les premiers résultats de l'autopsie, le petit garçon, âgé de quatre ans, a été tué entre 21h00 et 02h00 du matin dans la nuit de samedi 9 au dimanche 10 novembre, à son domicile situé rue de Willine à Berloz. La victime est morte par étouffement et non pas égorgée, comme cela avait été annoncé précédemment.