Lourdes amendes pour les gérants d'hôtels à Ostende et Anderlecht pour "emploi illégal"

L'entreprise et la famille à la tête de quatre hôtels à Ostende et Anderlecht ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bruges pour travail non déclaré, emploi illégal et faux travail indépendant. Une amende totale de 537.600 euros a été prononcée, dont 336.000 euros effectifs. La défense a demandé l'acquittement des prévenus, en vain.