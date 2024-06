Mandat d'arrêt prolongé pour les trois personnes suspectées d'avoir tué un homme à Tielt

La chambre du conseil de Bruges a prolongé de deux mois le mandat d'arrêt de trois personnes d'une vingtaine d'années soupçonnées d'un vol et d'un meurtre à Tielt, a confirmé mardi la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale.

Les faits remontent à l'été dernier à Tielt. Le corps sans vie de la victime, Brandon D. (24 ans), avait été retrouvé dans son studio, le 11 août. Il est rapidement apparu que le jeune homme avait succombé à une mort violente. Marco V. (23 ans) s'était rendu lui-même à la police tout en sollicitant les services d'un avocat. Nigel D. (25 ans) et Tyson S. (27 ans) avaient ensuite été appréhendés.

Dans un premier temps, le juge d'instruction avait inculpé les trois suspects de meurtre et de négligence coupable. Une semaine plus tard, la qualification avait été aggravée en crime pour faciliter le vol. Cela voudrait dire que le trio aurait usé de la force pour pouvoir dérober des biens appartenant à Brandon D. avant de prendre la fuite. Les suspects auraient ainsi mis la main sur un vélo et des vêtements.

S. et D. ont déjà été condamnés par le passé à 15 mois de prison pour un vol avec violence dans le milieu de la drogue.