Mauritanie: au moins 25 morts dans le naufrage d'une pirogue de migrants

Les garde-côtes mauritaniens ont "sauvé la vie de 103 clandestins et récupéré 25 corps, suite au naufrage de leur bateau au large de la capitale Nouakchott", rapporte l'AMI, citant un commandant dans la zone, le Colonel Cheikh Maa El Ainine Sidi Haiba. Un précédant bilan établi par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) faisait état d'au moins 15 morts dans ce naufrage de la pirogue partie de Gambie.

Les personnes recensées par les garde-côtes mauritaniens, décédées et secourues, comprennent 65 Sénégalais dont six femmes et trois enfants, 52 Gambiens dont trois femmes et trois enfants et un Ivoirien, a ajouté l'officier mauritanien sans donner davantage de précisions.