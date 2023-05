Neuf ans requis contre l'auteur d'une tentative de meurtre

Le parquet a requis jeudi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine totale de 9 ans de prison contre un Liégeois âgé de 34 ans poursuivi pour avoir commis une tentative de meurtre et les agressions de plusieurs dames. Le prévenu avait roulé sur le corps d'un dealer avec lequel il venait d'avoir une altercation.

Le prévenu était déjà bien connu de la justice belge pour avoir été placé sur la liste des "Most Wanted" belges, les criminels belges les plus recherchés. Autrefois réfugié en Angleterre, il avait été rapatrié en Belgique et acquitté de faits de viol.

Le 31 juillet 2022, il avait été opposé à une bande de dealers avec lesquels il avait eu une altercation violente. Pour se venger, il avait utilisé son véhicule et avait écrasé le chef de la bande de dealers.