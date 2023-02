Noémie a participé à la finale de Miss Belgique juste après l'arrestation du suspect armé: "On avait peur"

24 heures après l'élection de Miss Belgique, Noémie ne réalise toujours pas qu'un drame a peut-être été évité. Elle a participé à la cérémonie ce samedi soir et est montée sur scène malgré la situation. "On a toutes un passage solo sur scène, quand on est en robe de soirée. Là je m'étais dis: "Ouais, toute seule…". Comme si on était la cible en fait. On avait peur", nous confie Noémie. La Nandrinoise de 25 ans représentait l’arrondissement de Huy-Waremme pour cette édition 2023.

Les parents de la candidate étaient dans la salle durant les faits. Ils l'avouent: ils ont eu peur pour leur fille, même si tout a bien été géré par les forces de l'ordre. "Au moment où vraiment toutes les personnes étaient installées dans la salle, là il y a eu un cordon de policiers qui est venu et qui nous a dit d'évacuer la salle. Ils nous ont fait descendre dans une autre salle annexe en bas", indique le père de Noémie. "Pour le coup, l'émotion, l'excitation du spectacle est très vite redescendue. Là on a commencé à se poser des questions. Et ouais, on a commencé à avoir peur par rapport à ça", précise Noémie.v

Ce dimanche, la candidate et ses proches ont bien conscience qu'un potentiel attentat a été évité.