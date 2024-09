Onze interpellations à Anvers dans une enquête sur un trafic de drogue importée par colis

Durant ces perquisitions exécutées simultanément à Deurne, à Boom, dans le quartier anversois de Kiel et à Tamise en Flandre orientale, les forces de l'ordre ont saisi une trentaine de kilogrammes de cannabis et plus de 23.000 euros en espèces. Quelque 80 agents issus de plusieurs services et de différentes zones locales ont participé à l'opération.

Au cours de son enquête, la police avait déjà mis la main sur 25 kilogrammes de cannabis dissimulés dans des paquets postaux. Le réseau de trafiquants de drogue a expédié au moins 120 colis, ont décompté les forces de l'ordre.