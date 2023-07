Paolo Falzone reste en prison

La chambre du conseil de Tournai a, pour la troisième fois, octroyé, lors de son audience de mardi, le port du bracelet électronique à Paolo Falzone, conducteur de la voiture à l'origine du drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies le 20 mars 2022. Le parquet a décidé de faire appel et le suspect, incarcéré depuis le jour de l'accident, reste donc en prison, a précisé le parquet.

Six personnes avaient perdu la vie dans l'accident et une trentaine d'autres avaient été blessées.

Paolo Falzone avait été initialement inculpé d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires dans le cadre d'un accident de la route et placé sous mandat d'arrêt. Le 22 août 2022, la chambre du conseil a requalifié les faits en meurtre pour une des victimes, le gille Frédéric d'Andrea.