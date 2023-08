Paolo Falzone va bientôt bénéficier d'une détention préventive sous bracelet électronique

Cette décision ne change rien à la procédure en cours, ni aux qualifications. "L'intéressé reste inculpé pour le meurtre d'une personne et la perspective reste, pour l'heure, celle de la cour d'assises", a ajouté le procureur.

Le 20 mars 2022, six personnes avaient perdu la vie et une quarantaine d'autres avaient été blessées quand le chauffard avait percuté la foule lors d'un ramassage de gilles vers 05h00. Paolo Falzone a d'abord été inculpé d'homicide involontaire et de coups et blessures involontaires dans la cadre d'un accident de la route et placé sous mandat d'arrêt. Le 22 août 2022, la chambre du conseil avait toutefois requalifié les faits en meurtre pour une des victimes, le gille Frédéric d'Andrea.