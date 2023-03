Peine de travail de 200 heures pour outrages et menaces à Ciney

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, vendredi matin, un homme poursuivi pour menaces et outrages commis à Ciney, le 5 décembre 2022, à une peine de travail de 200 heures et à une amende de 400€. Trois mois de prison sont prévus en cas d'inexécution de la peine de travail.

Après avoir bu dix pékets sur le marché de Noël de la Place Monseu à l'occasion de son anniversaire, le prévenu a repris son véhicule et a adopté une conduite dangereuse dans le centre-ville de Ciney. Vers 23h30, il a tiré le frein à main de son véhicule à proximité de trois personnes qui venaient de quitter un restaurant et qui marchaient sur le trottoir. "Il y avait vraiment une volonté de faire peur. Quand une de ces trois personnes lui a demandé de se calmer, le prévenu lui a demandé s'il voulait se battre, avant de le menacer de le tuer. Il a ensuite effectué une marche arrière et ces trois personnes ont dû s'écarter pour ne pas être percutées. S'il n'y avait pas eu l'arrivée inopinée d'un combi de police, les conséquences pour ces trois personnes auraient pu être plus dommageables. Il portait sur lui un cutter et une lame de rasoir", précisait la partie civile lors de l'audience.

Les policiers qui l'ont interpellé ont par ailleurs été insultés et menacés, eux aussi." Monsieur n'a pas de problème d'alcoolisme. Mais lorsqu'il consomme, il y a un problème de comportement", plaidait son avocat.