Plusieurs lignes de tram perturbées à Bruxelles après qu'un camion a arraché des câbles

Le trafic de six lignes de tram de la Stib a été perturbé, lundi après-midi, après qu'un camion a arraché des câbles électriques aériens au niveau du tunnel Thomas, près de la gare de Bruxelles-Nord. Le trafic a été interrompu sur les lignes 3, 4, 25, 55, 62 et 93 durant plusieurs heures.

L'incident s'est produit vers 14h00 et a provoqué des perturbations sur des lignes importantes de tram dans la capitale, notamment les lignes 3, 4, 25 et 55 reliant la gare de Bruxelles-Nord, ainsi que les lignes 62 vers Evere et 93 vers le haut de la ville. Le trafic a pu être rétabli vers 15h35.