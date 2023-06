Pour le parquet fédéral, huit des dix accusés sont coupables d'assassinat terroriste

Entamé mardi dernier, le réquisitoire du parquet fédéral au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles s'est achevé mardi, après cinq jours de prise de parole pour les procureurs. Les deux magistrats ont requis la culpabilité des chefs d'assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste ainsi que de participation aux activités d'un groupe terroriste pour huit des dix accusés. Pour le ministère public, Smail Farisi ne doit en revanche être condamné que pour participation aux activités d'un groupe terroriste alors que son frère, Ibrahim doit être acquitté de cette même prévention, la seule retenue contre lui.

De l'avis du parquet, Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa sont tous co-auteurs d'assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et doivent être condamnés comme tels. Ils sont également tous coupables d'avoir participé aux activités d'un groupe terroriste.

En ce qui concerne les deux accusés comparaissant libres, les procureurs se sont en revanche montrés plus indulgents. Ainsi, Smail Farisi, qui doit répondre des mêmes chefs d'accusation que les huit autres, n'est coupable, selon le ministère public, que de participation aux activités d'un groupe terroriste. Les éléments du dossier ne permettant pas de lui imputer les deux autres préventions.