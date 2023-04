Procès Pharmaceutica: la plaidoirie d'un autre dirigeant attendue mardi

L'affaire, surnommée "Pharmaceutica", implique 37 prévenus et concerne un trafic international de produits stupéfiants. La cocaïne arrivait de Colombie et transitait par les ports d'Anvers ou de Rotterdam. Pas moins de 1,9 tonne de cocaïne avait été saisie pour une valeur de 80 millions d'euros. La drogue était importée dans des laboratoires de Ferrières et Modave, où elle était transformée et conditionnée.

Parmi les prévenus figurent certains protagonistes qui ont joué des rôles moins importants ou qui ont apporté une aide épisodique. C'est le cas d'un jeune homme âgé de 21 ans au moment des faits, qui travaillait dans l'un des laboratoires durant une courte période. Le parquet fédéral avait requis contre lui une peine de 4 ans de prison, mais son avocat a appelé à une sanction moins lourde et rapportée à son rôle limité. L'avocat de ce prévenu a sollicité une peine de travail ou une peine de probation autonome qui ne le déclasserait pas.