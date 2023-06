Quarante mois de prison pour trafic d'êtres humains et une série de délits sociaux

Un Bruxellois de 31 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles à 40 mois de prison et 32.000 euros d'amende, tous deux avec sursis, pour avoir abusé d'un groupe de travailleurs égyptiens. C'est ce que rapporte le syndicat socialiste ABVV et ce qui ressort du jugement que Belga a pu consulter. L'homme, Y.Q., dirigeait une entreprise de construction mais s'est rendu coupable de trafic d'êtres humains et d'une série de violations de la législation sociale, selon le tribunal.