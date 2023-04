Quinze mois de prison ferme pour un récidiviste, après des violences envers sa compagne

Le 2 novembre 2022, les faits s'étaient déroulés au retour d'une sortie au restaurant au cours de laquelle le prévenu avait bu trop d'alcool. Thomas D. a donné plusieurs coups de poing au visage de sa compagne, qui a dû être emmenée à l'hôpital pour suturer les blessures infligées. Elle a subi une incapacité de travail de cinq jours.

Le ministère public avait évoqué, à l'audience, le risque qu'une nouvelle peine fasse tomber le sursis octroyé en 2020 au prévenu. Mais pour le substitut, les conditions que devaient respecter l'Ottintois pour bénéficier de ce sursis probatoire, notamment se prêter à un suivi psychologique - et ne pas commettre de nouvelles infractions -, n'ont pas été remplies. De plus, ces nouvelles violences envers une femme se situaient dans la ligne du dossier pour lequel l'homme avait été précédemment poursuivi et condamné. Une peine d'un an de prison avait dès lors été requise.