Six ans de prison dans un trafic de cannabis SKY ECC à Mons

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a prononcé mercredi des peines d'un an à six ans de prison contre plusieurs individus impliqués dans un trafic de cannabis. Il s'agit d'un procès SKY ECC, du nom du système de communication cryptée utilisé par les malfaiteurs.

Le 18 janvier 2022, des perquisitions ont été menées dans plusieurs habitations du Borinage, dans lesquelles du cannabis pouvait être cultivé. On y a retrouvé des centaines de plants de cannabis et des compteurs électriques qui ont été trafiqués.

Dès le 29 décembre, la maison a été placée sous observation policière. Une voiture suspecte a été repérée, elle a fait dix-sept allers-retours entre Anvers et Mons-Borinage, entre le 1er décembre 2020 et le 5 janvier 2021.

Plusieurs personnes ont été privées de liberté. Leurs habitations ont été perquisitionnées et on y a retrouvé notamment des armes et des documents concernant la location de maisons dans le Borinage.