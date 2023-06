Six ans de prison pour l'un des producteurs de 30 millions d'euros de cocaïne

Le tribunal correctionnel de Louvain a condamné mercredi à six ans de prison le membre d'une bande qui produisait et vendait de la cocaïne. Les autres membres ont déjà été condamnés pour les faits en 2021, alors que Mario X. se trouvait en Albanie. En mai dernier, il s'est livré à la police.

La bande était impliquée dans la production de cocaïne en 2019 et 2020. Le groupe, dirigé par un certain Caku B., achetait de la cocaïne brute à grande échelle et des milliers de litres d'acétone. Dans des locaux loués, des garages et des hangars transformés en laboratoires à Bierbeek, Zaventem, Jette et Ganshoren entre autres, ils produisaient de la cocaïne pure. Au total, environ 2.500 blocs de cocaïne ont été fabriqués en un peu moins de cinq mois, évalués à une valeur marchande de 33,7 millions d'euros.

Lors de son interrogatoire, Mario X. a assuré qu'il n'était qu'un petit maillon de la chaîne. Il était chargé de collecter et de stocker l'acétone, de passer les commandes et de s'occuper de la logistique. Il a été reconnu par des témoins à plusieurs endroits du laboratoire et, grâce à des écoutes téléphoniques, il est apparu qu'il était conscient d'appartenir à une bande criminelle.