Thierry, le père de l’homme qui a tué sa mère à Gerpinnes, témoigne: son fils l’a appelé quelques minutes avant le drame

Thierry, le papa de l'homme suspecté d'avoir tué sa propre mère vendredi dernier à Villers-Poterie, témoigne dans SudInfo ce mardi. Il reste choqué par le geste de Laurent , son fils. Quelques minutes avant les faits, son fils l’appelle en panique dans son café qu’il tient à Bertrix en province de Luxembourg. Thierry tente de le calmer, puis il fonce vers Gerpinnes, mais trop tard. Son ex-épouse a été tuée par leur fils. Selon le papa, Laurent a été un garçon très mal éduqué, battu par son beau-père dès l’âge de trois ans, entre autres lorsqu’il prenait son bain.

À lire aussi Matricide à Villers-Poterie: le fils placé sous mandat d'arrêt pour meurtre

A 12 ans seulement, il découvre le cannabis et puis très vite des drogues plus dures, comme la cocaïne. En 2016, il est condamné pour tentative de meurtre, avant d’être remis en liberté conditionnelle trois ans plus tard. Pour son papa Thierry, il avait fait une réinsertion, il avait refait sa vie et retrouvé un travail dans la construction. Thierry ignorait que son fils avait été diagnostiqué schizophrène et c’est cela qui selon lui l’a poussé à commettre l’irréparable.