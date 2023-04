Un bateau transportant 400 migrants à la dérive entre la Libye et Malte

Un bateau transportant environ 400 personnes est à la dérive entre Malte et la Libye et prend l'eau, selon le service d'assistance Alarm Phone, indique lundi lemonde.fr sur base de l'agence Reuters.

Sur Twitter, Alarm Phone précise avoir reçu un appel du bateau parti de Tobrouk, en Libye, la nuit précédente. Les autorités ont été alertées mais aucune opération de sauvetage n'a été lancée, ajoute l'organisation, selon laquelle des personnes paniquent à bord et plusieurs nécessitent des soins médicaux.

Le navire est en panne de carburant et son pont inférieur prend l'eau. Le capitaine a quitté l'embarcation et personne ne peut la diriger, ajoute Alarm Phone, qui précise que le bateau se trouve maintenant dans la zone maltaise de recherche et de sauvetage.