Un couple sinistré après un incendie à Leuze-en-Hainaut

Venant des casernes de Blaton et de Leuze, trois camions-citernes, deux autopompes, un camion-échelle, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

A l'arrivée des pompiers, la toiture de la maison était déjà embrasée.

"Il s'agit d'une habitation à quatre façades composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Selon le propriétaire, le feu s'est déclenché dans le garage attenant à la maison et s'est rapidement propagé à la toiture", explique le capitaine Éric Stasik qui a dirigé l'intervention.

Selon l'officier, plus de la moitié de l'habitation a subi de très importants dégâts dus au feu, à l'eau et aux fumées. La toiture s'est également partiellement effondrée. Les occupants, un couple âgé d'une trentaine d'années, seront relogés dans leur famille. On ignore pour le moment les causes de cet incendie.