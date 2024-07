Un hélicoptère a survolé la plage d'Ostende ce samedi après-midi: que s'est-il passé?

Il est aux alentours de 17h30, ce samedi, lorsque la disparition d'un enfant de 9 ans a été signalée la plage d'Ostende. Rapidement, les secours se sont mis à la recheche du jeune garçon, déployant notamment un hélicoptère dans les airs. Pompiers, police et services de secours ont été activés afin de retrouver le Namurois.

Au bout d'une heure, le porté disparu a été retrouvé sain et sauf. "On ne sait pas exactement comment le garçon s'est perdu", a déclaré TImmy Van Assche, porte-parole de la police d'Ostende. "Le plus important, c'est que nous l'ayons trouvé."