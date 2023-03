Un homme condamné à 15 ans pour viols sur une fille âgée de 9 ans

La cour d'appel de Liège a condamné mardi un homme âgé de 27 ans pour viol et atteinte à l'intégrité sexuelle sur une fillette âgée de 9 ans à une peine de 15 ans d'emprisonnement. La victime, belle-fille du prévenu, était tombée enceinte de jumeaux à la suite des faits.

L'enquête a débuté après l'avortement thérapeutique réalisé sur la jeune fille âgée de 9 ans, alors enceinte de 8 semaines. Les analyses ADN réalisées sur les fœtus ont révélé que le compagnon de sa mère était le géniteur.

D'autres analyses ont permis de déterminer que les faits s'étaient déroulés à la fin du mois de janvier 2021, alors que la fillette était âgée de 9 ans et venait d'avoir, quelques mois plus tôt, ses premières menstruations. La mère s'était inquiétée de leur disparition soudaine et des malaises de sa fille avant de constater qu'elle était enceinte.

Le prévenu avait initialement affirmé que la jeune fille était demandeuse de ces rapports sexuels. Il avait admis son erreur devant la cour d'appel, mais avait soutenu ne plus se souvenir des faits.

Le parquet général avait requis une peine de 10 ans de prison. Mais la cour a estimé la sanction insuffisante et a condamné le prévenu à une peine de 15 ans d'emprisonnement.