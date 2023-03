Un homme interpellé, soupçonné de l'assassinat de son épouse à Walcourt

Lorsqu'ils sont arrivés sur place, les policiers de la zone Flowal et les services de secours sont n'ont pu que constater le décès de la victime, elle aussi née en 1947.

"Un juge d'instruction a été requis d'instruire du chef d'assassinat. Le parquet et le juge d'instruction sont descendus sur les lieux avec un médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale, afin de déterminer le contexte et les circonstances de ce drame familial", précise le parquet de Namur.

Sur place, les policiers ont notamment retrouvé une lettre d'adieu.

Le suspect était entendu ce mercredi par les enquêteurs. Au terme de son interrogatoire, le juge d'instruction décidera s'il y a lieu de le placer sous mandat d'arrêt.