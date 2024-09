Un pasteur flamand en prison suite à la mort d'un prêtre anglais: ils ont eu des relations sexuelles sous l’influence de drogues

Selon Het Laatste Nieuws, le pasteur local recevait un prêtre britannique, ami de longue date, dans le cadre de la visite du pape. Jeudi soir, après minuit, le pasteur a appelé les secours pour son ami, victime d’un malaise fatal. La police et le parquet d’Anvers ont été informés.

Le parquet a indiqué que, selon les premières constatations, "les deux hommes auraient consommé de l’ecstasy et du poppers et ils auraient eu des relations sexuelles." Deux pilules d’ecstasy ont également été retrouvées sur place. Une autopsie a été réalisée, mais les résultats toxicologiques sont attendus pour déterminer la cause exacte du décès.

Le pasteur est soupçonné de trafic de drogue ayant entraîné la mort et a été placé sous mandat d’arrêt.