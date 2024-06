Un policier fait feu sur un homme suspecté de violence familiale à Willebroek

L'incident s'est produit dans un appartement de la IJzerenwegstraat. La police a été appelée sur les lieux pour un cas de violence intrafamiliale entre un homme et une femme. Comme l'individu était très remonté, les forces de l'ordre ont d'abord tenté de le neutraliser avec un spray au poivre, en vain. Un agent a alors fait feu, car l'homme maniait un couteau et n'avait pas l'intention de se calmer.

Le parquet ne fait pas plus de commentaires sur l'affaire et ne s'exprime pas non plus sur la raison première ayant conduit à une demande d'intervention de la police.