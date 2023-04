Un prédateur sexuel qui aurait fait 23 victimes condamné à 7 ans de prison

L'enquête avait débuté en 2015 à la suite de la dénonciation d'un homme qui affirmait avoir été victime durant sa jeunesse des agissements de ce postier retraité. Le prévenu était décrit comme un manipulateur qui était en contact avec des jeunes et les prenait sous son aile. Il disposait de chevaux et d'une propriété où les jeunes pouvaient s'amuser.

Entre ses 25 ans et ses 61 ans, le prévenu aurait fait 23 victimes. Les faits commis entre 1983 et 1999 avaient atteint la prescription. Le prévenu répondait encore du viol d'un adolescent et d'atteintes à l'intégrité sexuelle commises sur une adolescente, entre 2000 et 2018.

Il encourait une peine de 12 ans de prison. La cour d'appel a cependant modéré la sanction requise par le parquet et a condamné le prévenu à une peine de 7 ans de prison. La mise à disposition du tribunal de l'application des peines réclamée par le parquet n'a pas été prononcée par la cour.