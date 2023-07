Un quinquagénaire a perdu la vie dans un accident de la route à Quévy

Selon la bourgmestre de Quévy, Florence Lecompte, le conducteur, originaire de Boussu et habitant en France, était seul en cause. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est encastré dans un arbre. La victime est décédée sur les lieux. Selon la bourgmestre, une vitesse excessive serait à l'origine de l'accident qui s'est produit à la rue des Trieux à Blaregnies, non loin de la frontière franco-belge.