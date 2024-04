Un record d'ivresses durant le week-end pascal sur les routes de Braine-l'Alleud

Un Brainois âgé de 28 ans a été interpellé, en état d'ébriété, vendredi à 23h45, dans la rue du Cimetière, à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, alors qu'il roulait à vive allure. Qui plus est, l'individu faisait l'objet d'un signalement judiciaire et conduisait sous influence de stupéfiant alors qu'il était interdit de conduite le week-end et jours fériés.

Dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant 1h00, un habitant de Mont-Saint-Guibert âgé de 31 ans a percuté la voiture d'un Lasnois de 59 ans au carrefour formé par les chaussées de Nivelles et de Charleroi. Il se trouvait aussi en état d'ébriété.